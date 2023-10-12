Православная церковь 13 октября 2023 года чтит память великих святителей и священномучеников Валерия Брыжаченко13 октября 2023 года в православной церкви отмечается память священномученика Григория — святителя и православного епископа Армении.
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