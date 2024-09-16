В Вилегодском округе подросток на «шестерке» вылетел в кювет и получил травмы

Авария произошла в минувшую пятницу, 13 сентября, в 16:30 напротив 20 дома по улице Лесная в посёлке Широкий17-летний юноша на «ВАЗе 2106» не справился с управлением и съехал на обочину, где машина опрокинулась.
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