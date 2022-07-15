Супруга принца Чарльза согласилась быть дублером

Камилла смирилась со своей непростой ролью. Принц Чарльз и его супруга Камилла LEGION-MEDIAВ интервью, которое она дала по случаю своего 75-летия, Камилла Паркер-Боулз поделилась мыслями о своем ближайшем будущем в качестве супруги принца Чарльза.