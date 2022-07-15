7дней.ru

105 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Всё таки жаль Вольфыча. Кто то его не любил , кто то наоборот , кто то смеялся , но все слушали с интересом  был он п...Покормить-побрить...
  • валерий лисицын
    Пой Гришаня , пой! Да только не заносись как Андрюшка Макаревич и подобные ему носители гос. наград и званий.Григорию Лепсу — ...
  • Alim Хакимов
    Тутберидзе нужно ответить (в ответ на смех журналиста) так:...я молчала две недели, потому что твои действия вызвали ...«Нет ни совести, ...

Супруга принца Чарльза согласилась быть дублером

Супруга принца Чарльза согласилась быть дублером

Камилла смирилась со своей непростой ролью. Принц Чарльз и его супруга Камилла LEGION-MEDIAВ интервью, которое она дала по случаю своего 75-летия, Камилла Паркер-Боулз поделилась мыслями о своем ближайшем будущем в качестве супруги принца Чарльза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх