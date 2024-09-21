Изменения в законодательстве в сфере долевого строительства.С 1 сентября 2024 года вступили в законную силу изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которыми сокращаетс.
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