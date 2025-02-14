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Петербургский дневник

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В России предложили заморозить тарифы ЖКХ

В России предложили заморозить тарифы ЖКХ

Сергей Миронов требует проверить всю сферу Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов в эфире радио Sputnik констатировал, что практически вся система ЖКХ находится в частных руках.

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Комментарии
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Николай Аленов
Никто и ничто не заморозит пока ЖКХ правит ворьё!
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