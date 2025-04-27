Солдатский долг маршала Рокоссовского

Его на фронте подчиненные не боялись, его любили Этот маршал командовал парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, который принимал Жуков, отозвавшийся о нем: «Более обстоятельного, работоспособного, трудолюбивого и по большому счету одаренного человека мне трудно припомнить».