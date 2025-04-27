Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Солдатский долг маршала Рокоссовского

Солдатский долг маршала Рокоссовского

Его на фронте подчиненные не боялись, его любили    Этот маршал командовал парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, который принимал Жуков, отозвавшийся о нем: «Более обстоятельного, работоспособного, трудолюбивого и по большому счету одаренного человека мне трудно припомнить».

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