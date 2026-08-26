Багреева: на соискание премии «Финкор» поступило около 500 заявок

В столице завершился прием заявок на соискание пятой национальной премии в области финансовой и экономической журналистики «Финкор», учрежденной Минфином России и Комплексом экономической политики Москвы.
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