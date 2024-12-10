В заповеднике Северной Осетии после благоустройства открыта экотропа

Маршрут протяжённостью 3,7 километра пользуется популярностью у туристов.В Цейском ущелье Северной Осетии завершены работы по благоустройству экологической тропы, которая пользуется популярностью у туристов ещё с XIX века.
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