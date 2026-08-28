Сечин: "Роснефть" стабилизировала цены на топливо и обуздала инфляцию

Игорь Сечин сообщил, что "Роснефть" обеспечивает топливный рынок стабильно, сдерживая инфляцию. Основные инвестпроекты, включая "Восток Ойл", успешно продолжаются.
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