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Москве предрекли появление степей

Москве предрекли появление степей

В Московском регионе из-за прогрессирующего изменения климата может появиться степная зона. Образование новой природной зоны в регионе предрек заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сообщают «Известия».

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