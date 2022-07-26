Москве предрекли появление степей

В Московском регионе из-за прогрессирующего изменения климата может появиться степная зона. Образование новой природной зоны в регионе предрек заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сообщают «Известия».
В Московском регионе из-за прогрессирующего изменения климата может появиться степная зона. Образование новой природной зоны в регионе предрек заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сообщают «Известия».
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