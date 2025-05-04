Прогноз погоды на 9 Мая-2025 опубликован в Новосибирске

«С 5 мая в Новосибирской области начнется уверенное повышение температуры. По ночам воздух прогреется до плюс 10–15 градусов, в дневные до плюс 24–29 градусов», – говорит начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии