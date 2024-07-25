НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Лев Африки — немецкий партизан Леттов-Форбек

Лев Африки — немецкий партизан Леттов-Форбек

В российской историографии из того факта, что в 1945 году не выстрелило широко разрекламированное Геббельсом движение «вервольф» («волк-оборотень» – «партизан» по-нашему), часто делают вывод о том, что немцы не умеют играть в партизанщину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх