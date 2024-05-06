Глава Сбербанка в Крыму ел уличные чебуреки

Зарабатывающий более миллиарда рублей в год банкир видимо проголодался на свежем воздухе у моря. Герман Греф 1 мая 2024 года вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым в курортной Алупке побывал на реконструированных туристических объектах.