Глава Сбербанка в Крыму ел уличные чебуреки

Зарабатывающий более миллиарда рублей в год банкир видимо проголодался на свежем воздухе у моря. Герман Греф 1 мая 2024 года вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым в курортной Алупке побывал на реконструированных туристических объектах.
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