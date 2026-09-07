«Украинская правда»: все мошеннические колл-центры закрылись в августе

На Украине после 1 августа все мошеннические call-центры прекратили свою работу. Бывший сотрудник одного из центров, Степан, заявил «Украинской правде», что решение закрыться было принято из-за массовых обысков в подобных учреждениях.
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Закрыли видимо только те колл центры, которые грабили граждан ЕС. Российских продолжат грабить более активно, за счет освободившихся ресурсов. Не расслабляйтесь граждане России !