❗️Тем временем в Черноморском районе выбирают главу администрации 🗣Смотрите прямую трансляцию, что обещают кандидаты: https://crimea24tv.
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❗️Тем временем в Черноморском районе выбирают главу администрации 🗣Смотрите прямую трансляцию, что обещают кандидаты: https://crimea24tv.