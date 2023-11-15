МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы

Глава департамента Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод призвал страны «проявить осторожность» и не участвовать во Всемирных играх дружбы 2024 года в России, поскольку участие в этих соревнованиях «противоречило бы рекомендациям исполкома МОК и общей цели олимпийского движения».