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МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы

МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы

Глава департамента Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод призвал страны «проявить осторожность» и не участвовать во Всемирных играх дружбы 2024 года в России, поскольку участие в этих соревнованиях «противоречило бы рекомендациям исполкома МОК и общей цели олимпийского движения».

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