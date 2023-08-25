«Продолжит доминировать»: На Западе констатировали новую победу России

Авторы французского издания «Figaro» рассказали, почему Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке несмотря на проблемы в Черном море.
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