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Коньков о Гусеве: «Жду от Никиты лучшего сезона, чем в прошлом году. «Динамо» – команда, где он показывает рекорды» 

«Нет единственно правильного решения насчет того, где продолжать карьеру. Вариантов всегда множество, игрок определяет среди них лучший.

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