Владимир Якушев: "Единая Россия" выдвинула более 36 тысяч кандидатов на все уровни выборов-2024

Кандидаты без политического опыта, среди которых и участники СВО, составляют 61% от общего числа. Им "Единая Россия" уделяет особое внимание в ходе избирательной кампании, подчеркнул врио секретаря генсовета Владимир Якушев.
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