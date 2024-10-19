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Мы соседи по планете

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24 доказательства того, что первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины

24 доказательства того, что первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины

Мужчины — это сильные, умные, ответственные и целеустремленные… дети. Вне зависимости от статуса, достатка или стиля жизни, они все равно остаются теми же мальчишками, которые любят дурачиться и прикалываться.

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