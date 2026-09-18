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Барнаульцы просят спасти запертого в квартире кота

Барнаульцы просят спасти запертого в квартире кота

Питомец несколько суток кричит в помещении Жительница Барнаула сообщила о коте, которого заперли в квартире на несколько суток на улице Антона Петрова, 156.

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