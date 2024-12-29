Карен Шахназаров: "Миллионы на фронте, а мы опять 10 дней гуляем. Сложно было отменить?"

Какая чушь,чего ты несешь раб и с какой веры не понятно.Это явно не учился в Советской школе. Был такой предмет Полит-ЭКОНОМИЯ. Миром правит капитал ,а не кто-то с неба

чД

человек Дубов

какой тупой может быть образован... ну вымрем в этом году у русских 450 тыс. превышение смертности над рождаемостью, а так учите свою полит-экономию, как чукчи с краю будете, оставшиеся... а до этого года у русских до миллиона за каждый год смертность над рождаемостью и конечно для тупых - Господь и наше неуважение к Нему, вовсе не причём... безбожники у власти на молельном месте 106 лет... как снежный ком русских проблем! (беда)