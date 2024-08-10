Человечество в пробирке и возможности лазера: премьеры на канале «Наука»

10 августа в 10:15 на телеканале выйдет премьера собственного производства — научно-познавательный фильм из цикла «Угрозы современного мира» об одном из самых сложных вопросов науки: вмешательстве в геном человека на самых ранних стадиях его развития.
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