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Россиянка вошла в топ-25 самых красивых женщин Земли

Россиянка вошла в топ-25 самых красивых женщин Земли

Российская модель Лидия Смирнова вошла в топ-25 победительниц конкурса Woman of the Universe, став одной из самых красивых женщин мира, как сообщается в официальном аккаунте конкурса «Миссис Россия Иваново» в «ВКонтакте».

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