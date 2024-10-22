Россиянка вошла в топ-25 самых красивых женщин Земли

Российская модель Лидия Смирнова вошла в топ-25 победительниц конкурса Woman of the Universe, став одной из самых красивых женщин мира, как сообщается в официальном аккаунте конкурса «Миссис Россия Иваново» в «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии