⚡️Никаких сухопутных операций Крыму не угрожает «Основная оборона Крыма на сегодня обеспечивается на передовой в Херсонской и Запорожской областях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Никаких сухопутных операций Крыму не угрожает «Основная оборона Крыма на сегодня обеспечивается на передовой в Херсонской и Запорожской областях.