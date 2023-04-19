Российско-белорусский «Ежик в тумане» перед танковыми гусеницами Речи Посполитой

Лукашенко хочет, чтобы мы защищали его страну, как свою собственную. Но взаимности пока не обещает даже с Крымом Сергей Ищенко На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) во время встречи во Дворце Независимости в Минске (Фото: БелТА/ТАСС) 10 апреля на встрече в Минске Александра Лукашенко с министром обороны России Сергеем Шойгу белорусский лидер рассказал немало интересного о том, в каком именно ключе он, оказывается, недавно обсуждал с Владимиром Путиным вопросы обеспечения совместной обороны двух наших стран.