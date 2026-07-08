Захарова: назначение Ованнисяна предает память о подвиге армянского народа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение на пост главы Национального оборонного исследовательского университета Армении бывшего представителя министерства обороны страны Арцруна Ованнисяна, который ранее заявлял, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии