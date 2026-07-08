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Газета.ру

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Захарова: назначение Ованнисяна предает память о подвиге армянского народа

Захарова: назначение Ованнисяна предает память о подвиге армянского народа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение на пост главы Национального оборонного исследовательского университета Армении бывшего представителя министерства обороны страны Арцруна Ованнисяна, который ранее заявлял, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению".

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