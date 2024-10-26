Россия направила список незаконных мигрантов в МВД Таджикистана

Список граждан Таджикистана, сведения о законности пребывания в России которых отсутствуют в информационных системах РФ, направило МВД России в адрес МВД Таджикистана, 26 октября сообщает пресс-служба ведомства Таджикистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии