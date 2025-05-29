Школы Империи в Dune: Awakening — мастер меча** После Бене Гессерит, пехот...

Школы Империи в Dune: Awakening — мастер мечаПосле Бене Гессерит, пехоты и ментатов Funcom и Level Infinite выпустили видео про мастеров меча в ММО на выживание Dune: Awakening и показали, на что они способны в плане игрового процесса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)