«Максимум — конструктор Lego»: Депутат Рады высмеял заявления о производстве Taurus в Киеве

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, выразил сомнение в возможности украинской промышленности самостоятельно строить ракеты для ударов по территории России.
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