Израильские журналисты проверили к Песаху цены в крупнейших суперах

По сложившейся традиции накануне нового месяца по еврейскому календарю газета "Маарив" сравнила цены на "корзину" в различных торговых сетях страны и выяснила, где дешевле всего делать покупки к Песаху,"Корзина" включает 64 продукта, которыми израильтяне обычно запасаются перед праздником: овощи и фрукты, молочные продукты, мясо, средства для уборки дома .