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10 главных ошибок при монтаже пленочного теплого пола

10 главных ошибок при монтаже пленочного теплого пола

Ошибки при монтаже инфракрасного плёночного тёплого пола могут привести не только к неравномерному нагреву, но и к повреждению плёнки, перегреву отдельных участков и выходу системы из строя.

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