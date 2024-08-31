Хисамутдинов: Знания и опыт ветеринарных работников жизненно необходимы для АПК

Профессия ветеринара объединяет многих — врачей-практиков, работников лабораторий, служащих органов исполнительной власти, ученых и предпринимателей, на эту стезю приводит призвание, случайных людей здесь не бывает.
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