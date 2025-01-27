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Метеорологи назвали сроки возвращения зимы

Метеорологи назвали сроки возвращения зимы

Зимняя погода вернется в столичный регион в начале февраля, рассказали «Известиям» метеорологи. Температура может стать отрицательной уже в первые дни февраля, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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