Скорость сжигания Shiba Inu выросла на 5500%, но это не привело к росту цены мемкоина

Скорость сжигания Shiba Inu резко возросла, увеличившись на 5569% всего за 24 часа. Несмотря на столь значительную активность по сжиганию, цена SHIB не отреагировала положительно, что вызвало вопросы в криптовалютном сообществе.
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