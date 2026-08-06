"If Clarity Dies, Democrats Killed It": Lummis Urges Senate To Act On Crypto Bill Before Recess Pro-bitcoin Senator Cynthia Lummis has said that bipartisan work is going into the crypto Clarity Act but warned that some lawmakers are still making unreasonable demands.
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