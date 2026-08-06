Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

"If Clarity Dies, Democrats Killed It": Lummis Urges Senate To Act On Crypto Bill Before Recess

"If Clarity Dies, Democrats Killed It": Lummis Urges Senate To Act On Crypto Bill Before Recess

"If Clarity Dies, Democrats Killed It": Lummis Urges Senate To Act On Crypto Bill Before Recess Pro-bitcoin Senator Cynthia Lummis has said that bipartisan work is going into the crypto Clarity Act but warned that some lawmakers are still making unreasonable demands.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии