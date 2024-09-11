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Турки высказались о заявлении Лаврова. "Дикий Запад" замышляет войну на Ближнем Востоке. Вот в чем дело

Турки высказались о заявлении Лаврова. "Дикий Запад" замышляет войну на Ближнем Востоке. Вот в чем дело

© РИА Новости Сергей Гунеев Сергей Лавров провел пресс-конференцию в Эр-Рияде, заявив, что есть желающие спровоцировать войну на Ближнем Востоке.

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