Личный состав бригады ВС РФ получил более 7500 госнаград за работу в зоне СВО

Личный состав 5-й отдельной бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Южной группировки войск награжден более 7500 государственными наградами и ведомственными знаками отличия в ходе проведения СВО, именно это подразделение принимало активное участие в освобождении Красногоровки и Григоровки в ДНР.