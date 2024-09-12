ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Она,эта шлюха,такая же аферистка как и Зеленский!ЦИК Молдавии заре...
  • Eduard
    Гоните её к румынским цыганам!ЦИК Молдавии заре...

Личный состав бригады ВС РФ получил более 7500 госнаград за работу в зоне СВО

Личный состав бригады ВС РФ получил более 7500 госнаград за работу в зоне СВО

Личный состав 5-й отдельной бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Южной группировки войск награжден более 7500 государственными наградами и ведомственными знаками отличия в ходе проведения СВО, именно это подразделение принимало активное участие в освобождении Красногоровки и Григоровки в ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх