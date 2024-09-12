Личный состав бригады ВС РФ получил более 7500 госнаград за работу в зоне СВО

Личный состав 5-й отдельной бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко Южной группировки войск награжден более 7500 государственными наградами и ведомственными знаками отличия в ходе проведения СВО, именно это подразделение принимало активное участие в освобождении Красногоровки и Григоровки в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии