Жан-Поль Готье впервые назначил нового креативного директора в свой модный дом Jean Paul Gaultier

Кутюрье Жан-Поль Готье объявил имя нового постоянного креативного директора своего модного дома Jean Paul Gaultier.
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