SHOT: в Зеленограде подросток получил рваную рану из-за взрыва пивного кега

В Зеленограде 16-летнему подростку серьезно повредил руку взорвавшийся пивной кег, передает SHOT.По данным канала, компания молодых людей во время прогулки в одном из дворов нашла валявшийся пивной кег объемом около 20 л.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии