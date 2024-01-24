Лавров ответил на критику спецоперации со стороны Израиля в ООН

Эти еврейские фашисты погрязли в позоре и убийствах тысячи Невинных Детей Палестины на сотни лет им жить с этим ПОЗОРОМ Убийц Детей. Они не люди УБИЙЦЫ

Надежда

Офигеть! Это кто критикует Россию, которая борется за свое выживание со всем бесовским западом!?( Не тот ли, кто просто утюжит бомбардировками мирное население Палестины!((😡