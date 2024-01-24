Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров ответил на критику спецоперации со стороны Израиля в ООН

Лавров ответил на критику спецоперации со стороны Израиля в ООН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и израильский постпред при ООН Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совета безопасности.

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Комментарии
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фарид сабиров
Эти еврейские фашисты погрязли в позоре и убийствах тысячи Невинных Детей Палестины на сотни лет им жить с этим ПОЗОРОМ Убийц Детей. Они не люди УБИЙЦЫ
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20 час.
Надежда
Офигеть! Это кто критикует Россию, которая борется за свое выживание со всем бесовским западом!?( Не тот ли, кто просто утюжит бомбардировками мирное население Палестины!((😡
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19 час.

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