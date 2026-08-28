Киев готовит три сценария эскалации. Украинский политолог перечислил варианты

Киевский политолог Руслан Бортник вскрывает три сценария эскалации войны, которые готовит Киев.Киев на ближайшие месяцы может готовить три сценария эскалации.
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