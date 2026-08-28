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Царьград

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Киев готовит три сценария эскалации. Украинский политолог перечислил варианты

Киев готовит три сценария эскалации. Украинский политолог перечислил варианты

Киевский политолог Руслан Бортник вскрывает три сценария эскалации войны, которые готовит Киев.Киев на ближайшие месяцы может готовить три сценария эскалации.

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