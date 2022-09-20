СП: «Спецоперация Z» - российский секретный Т-90М «Прорыв» пленен американцами под Харьковом

Отступление ВС РФ под Харьковом может отразиться на дальнейшем ходе спецоперации на Украине. В издании «Military Watch» сообщили, что в результате отхода российских войск был оставлен секретный танк ВС РФ Т-90М «Прорыв» в исправном состоянии.