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СП: «Спецоперация Z» - российский секретный Т-90М «Прорыв» пленен американцами под Харьковом

СП: «Спецоперация Z» - российский секретный Т-90М «Прорыв» пленен американцами под Харьковом

Отступление ВС РФ под Харьковом может отразиться на дальнейшем ходе спецоперации на Украине. В издании «Military Watch» сообщили, что в результате отхода российских войск был оставлен секретный танк ВС РФ Т-90М «Прорыв» в исправном состоянии.

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