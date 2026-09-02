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Orion интегрирует модельные портфели BlackRock, Fidelity и Vanguard в платформу персонализированных инвестиций

Orion интегрирует модельные портфели BlackRock, Fidelity и Vanguard в платформу персонализированных инвестиций

Платформа финансовых технологий Orion объявила о масштабном расширении своего сервиса Tailored Allocation Portfolios, включив в него модельные портфели сразу трех крупнейших мировых инвестиционных менеджеров — BlackRock, Fidelity Investments и Vanguard.

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