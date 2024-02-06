РУСАДА ведет контроль за дисквалифицированными спортсменами и тренерами

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации, отметив, что зачастую информация о нарушениях поступает по конфиденциальному каналу на сайте организации.
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