«Устали от сражений»: конфликт на Украине вступает в свою финальную стадию

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Почти через три года после того, как президент РФ Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине, конфликт вступает в свою финальную фазу, и сделка о его прекращении кажется более вероятной, чем когда-либо.
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