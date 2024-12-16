«Устали от сражений»: конфликт на Украине вступает в свою финальную стадию

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Почти через три года после того, как президент РФ Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине, конфликт вступает в свою финальную фазу, и сделка о его прекращении кажется более вероятной, чем когда-либо.