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В Китае вырос интерес к русскому языку: дипломат привел цифры

В Китае вырос интерес к русскому языку: дипломат привел цифры

В Китае неуклонно растет интерес к изучению русского языка. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального консула КНР в Хабаровске Чэнь Юнцзюнь, выступая на Втором российско-китайском форуме.

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