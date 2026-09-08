Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Новосибирской области, имеют право на выплаты по ОСГОП

«Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Новосибирской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.