Врач Михалева: для получения кальция нужно употреблять три порции молочки в день

Первая группа полезных для пожилых людей продуктов - молочные продукты. Они содержат легкоусваиваемый белок, который необходим для профилактики саркопении - возрастной потери мышечной массы, которая является одним из проявлений старения.
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