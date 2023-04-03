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Читатели Newsweek: Си Цзиньпин не принимает спам-звонки от мошенника Зеленского

Читатели Newsweek: Си Цзиньпин не принимает спам-звонки от мошенника Зеленского

flickr.com | President Of Ukraine / Public domain Попытки президента Украины Владимира Зеленского поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином насмешили читателей издания Newsweek.

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